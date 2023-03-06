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НовостиПроисшествия6 марта 2023 11:17

В Воронеже задержали 34-летнего подозреваемого в нападении на женщину на левом берегу

Он выхватил у нее сумку с деньгами
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Нападение в Воронеже произошло в субботу, 4 марта. Неизвестный несколько раз ударил палкой 51-летнюю жительницу Левобережного района. Затем выхватил сумочку с деньгами и документами и скрылся. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, женщина возвращалась с работы домой по улице Циолковского, когда на нее напал злоумышленник. В сумочке у нее находились 4 тысячи рублей, банковские карты и документы.

Оперативники в кратчайшие сроки задержали предполагаемого преступника и отправили его в СИЗО. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний воронежец. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».