В Воронеже задержали 34-летнего подозреваемого в нападении на женщину на левом берегу

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Нападение в Воронеже произошло в субботу, 4 марта. Неизвестный несколько раз ударил палкой 51-летнюю жительницу Левобережного района. Затем выхватил сумочку с деньгами и документами и скрылся. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, женщина возвращалась с работы домой по улице Циолковского, когда на нее напал злоумышленник. В сумочке у нее находились 4 тысячи рублей, банковские карты и документы.

Оперативники в кратчайшие сроки задержали предполагаемого преступника и отправили его в СИЗО. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний воронежец. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».