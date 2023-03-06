На воронежской трассе столкнулись две фуры: ранен водитель

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 5 марта примерно в 04.40 часов на 699 км автодороги М-4 «ДОН». В лобовом столкновении двух фур травмы получил один из водителей. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, пока неустановленный водитель автомобиля «Форд Карго» с полуприцепом «Нарко» выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с автомобилем «Вольво FH» с полуприцепом «Кроне», которым управлял 51-летний житель Липецкой области.

В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы и по скорой был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.