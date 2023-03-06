В Воронеже отреставрируют исторический «Дом Тюриных»

С официальной страницы в соцсетях управления ОКН по Воронежской области

В Воронеже предстоит реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Дом Тюриных - родственников И. С. Никитина, где неоднократно бывал поэт». Научно-проектная документация, на основании которой проведут работы, уже согласована. Об этом сообщили 6 марта в управлении по охране объектов культурного наследия.

Одноэтажное здание располагается по адресу: улица Никитинская, 22. Дом был построен во второй половине XIX века в усадьбе мещан Тюриных. Они являлись родственниками поэта Ивана Никитина. На рубеже веков мещанин Александр Тюрин, а затем его потомки содержали в доме постоялый двор. В настоящее время здесь находится резиденция воронежских отделений Союза писателей России и Союза российских писателей.

Проект по сохранению здания подготовила воронежская фирма ООО «Ника Арт». Он получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, проведенной тремя экспертами, аттестованными Минкультом.

В управлении ОКН рассказали, что в здании проведут ремонт и реставрацию фасадов, интерьеров, оконных и дверных заполнений, крыши, фундамента, цоколя, инженерных систем.