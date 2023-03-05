Житель Воронежской области лишился 900 тыс рублей после звонка «из банка»

56-летний житель Семилукского района стал жертвой мошенников. Мужчину развели по классической схеме «звонок из банка». Позвонивший мужчина, представившийся сотрудником банка, напугал семилукца, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя. И порекомендовал ему сотрудничать для предотвращения хищения денег. В итоге под предлогом защиты банковского счета клиент сообщил звонившему персональные данные. В итоге с банковского счета потерпевшего списали 900 000 рублей.

За минувшие сутки в полицию с жалобами на действия аферистов обратились 11 жителей Воронежской области. В общей сложности у потерпевших похитили более 4,1 млн рублей.