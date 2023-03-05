В Воронежской области по уголовным делам о налоговых преступлениях в бюджет возвращено более 650 млн рублей

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В 2022 году воронежские следователи возбудили 29 уголовных дел по фактам совершения налоговых преступлений. Размер причиненного ущерба бюджетам всех уровней составил более 650 млн рублей. По сообщению следственного управления СК России по Воронежской области, всю сумму возместили.

Следователи отмечают, что можно решить вопрос без уголовного преследования - лицу или организации, которые уклоняются от уплаты налогов, сборов либо страховых взносов, нужно выплатить сумму недоимки, соответствующих пени, а также штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

- Большинство переданных в суд уголовных дел о налоговых преступлениях заканчивается реальными сроками, но возмещение ущерба (полное или частичное) до первого заседания суда может быть учтено в качестве смягчающего обстоятельства. Так, Советский райсуд Воронежа приговорил к двум годам лишения свободы директора организации и его заместителя, которые, используя фирмы, зарегистрированные на чужие паспортные данные, уклонились от уплаты НДС на 19 млн рублей, – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.