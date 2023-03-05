К 8 марта в Воронеж придет тепло и дождь

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К Женскому празднику в Воронежскую область придет тепло. Погоду будет определять гребень циклона с Запада, сообщил Воронежский гидрометцентр.

В частности, в понедельник, 6 марта, в Воронеже дневная температура поднимется до +3, по области - до 4 градусов тепла.

В предпраздничный день, 7 марта, днем в Воронеже будет еще теплее - до +4. По области - до +5 и южный ветер принесет мокрый снег с дождем.

8 марта днем в Воронеже и области прогнозируют небольшой дождь. Температура поднимется до +7 в городе и до +10 по области.