Три воронежских СНТ сидят без электричества

скриншот из соцсетей

В трех садовых товариществах на Левом берегу Воронежа утром 5 марта вырубился свет. По словам местных жителей, пожаловавшихся на ситуацию в соцсетях, электричество пропало в районе Машмета в 6.45.

- Многие проживают с детьми в домах, где лишь электрические отопление. Звонки Арбитражному управляющему, ТНС, МЧС, на горячую линию Россети ни к чему не приводят, никому нет дела до жителей садоводческих товариществ. В МЧС посылают в ТНС, в ТНС посылают в Россети, Россети дают ответ, что сети не в их зоне обслуживания. Потребители на прямых договорах с ТНС, платят напрямую, а по вопросу обслуживания обратиться не к кому. Круг замыкается, а люди дальше сидят без света, - написала одна из жительниц Наталья в паблике "Типичный Воронеж".

Действительно, в филиале «Россети Центр» - «Воронежэнерго» ответили, что обслуживание данного участка не входит в зону ответственности компании.

По последним данным, к аварии привело падение дерева на провода линии электропередач из-за сильного ветра. Последствия обещают устранить в понедельник.