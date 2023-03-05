Воронежский хор с юбилеем поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский русский народный хор имени Массалитинова отмечает 80-летие. И прославленный коллектив, который является одной из культурных визитных карточек края, поздравил с юбилеем премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Сегодня знаменитый творческий коллектив объединяет талантливых, преданных искусству людей, не только бережно сохраняет, но и приумножает свои богатые традиции, восхищает поклонников вокальным, хореографическим и музыкальным мастерством, самобытным стилем. Каждое ваше выступление проникнуто особой интонацией и большой любовью к Воронежскому краю, воспевает красоту России. И потому они пользуются большой популярностью у зрителей в нашей стране и за рубежом. Дорогие друзья! Этот юбилей вы встречаете яркой концертной программой. Уверен, что она станет событием, подарит незабываемые впечатления всем вашим поклонникам. Желаю вам вдохновения, творческих удач, интересных проектов, - говорится в поздравлении Михаила Мишустина.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, вечером 5 марта Воронежский хор дает юбилейный концерт в театре оперы и балета.

Хор основал в 1943 году известный композитор и знаток русского фольклора Константин Массалитинов. В годы Великой Отечественной коллектив давал концерты не только в госпиталях, но и на передовой, поднимая дух бойцов. На средства хора собрали танк "Русская песня", который громил врага на линии фронта. А 9 мая 1945 года Воронежский хор выступил на Красной площади по случаю Дня Победы.