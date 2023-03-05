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НовостиПроисшествия5 марта 2023 10:41

В Воронежской области в сгоревшей бытовке нашли труп мужчины

Пожар случился в Бутурлиновке
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На пожаре в Воронежской области обнаружили труп мужчины. Пожарных вызвали в утром 4 марта в Бутурлиновку.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 6.01. На ул. Совхозной горела металлическая бытовка площадью 18 кв метров. В 6.17 ее потушили восемь огнеборцев на двух пожарных машинах. На месте пожара нашли тело мужчины. Причину пожара выясняют эксперты.

В случае ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.