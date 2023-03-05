Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 марта 2023 10:03

В Воронеже отменили мастер-класс Ирины Хакамады

Перенесут ли мероприятие, пока неизвестно
Ярослав ИВАНОВ
скриншот подписей за отмену мастер-класса Хакамады в Воронеже

скриншот подписей за отмену мастер-класса Хакамады в Воронеже

Ирина Хакамада не приедет в столицу Черноземья 8 марта. Выступление экс-политика, а ныне бизнес-тренера отменили.

- По информации, поступившей от организатора мастер-класса Ирины Хакамада "Энергия: зарождение управления", планируемого к проведению 08.03.2023 г. в концертном зале Event-Hall, - мероприятие отменяется, - сообщил билетный оператор vrn.kassir.ru.

Возможно, это связано недовольством воронежских общественников, которые просили отменить мероприятие после высказывания Ирины Хакамады о мобилизованных - коллективное обращение с подписями за отмену мастер-класса появилось в сети в середине февраля