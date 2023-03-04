Массовые отключения света продолжатся в Воронежской области в марте

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В марте в Воронежской области продолжатся плановые отключения электричества. График опубликовали на сайте «ТНС энерго Воронеж». В этом месяце неудобства придется терпеть жильцам более 40 тысяч домов, где поочередно в период с 8:00 до 17:00 будут отключать свет.

Эти работы проводятся по графику компании в нескольких районах области в связи с необходимостью диагностики, технического обслуживания, комплексного ремонта, замены проводов и так далее.

Подробности можно найти на сайте компании.