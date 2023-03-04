С начала года ГЖИ получила 5,5 тысяч обращений от воронежцев

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В 2022 году в государственную жилищную инспекцию Воронежской области поступило около 33 тысяч обращений, сообщил глава ведомства Дмитрий Соломаха. По его словам, годом раньше жалоб было меньше.

За январь нового года в ГЖИ пришло уже 3200 обращений, а в феврале – еще 2300.

- Мы часто получаем по несколько обращений по одной проблеме, - поделился Соломаха. – Это в том случае, когда человек от отчаяния начинает писать жалобу по своей беде во все инстанции. Те, в свою очередь, адресуют жалобы нам. В результате нам приходится готовить один и тот же ответ нескольким ведомствам. Это отнимает много времени и сил.

Чиновник попросил воронежцев обращаться непосредственно ГЖИ и дождаться ответа. По закону на ответ дается 30 дней, однако, как правило, в среднем инспекторы разбираются в ситуации и дают ответ раньше – в течение 20 дней. В случае ЧП ведомство реагирует в течение трех часов с момента заявления, заверил Дмитрий Соломаха.