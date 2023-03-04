Экологи пожаловались на поджог травы у реки под Воронежем

Фото Центра "Наша природа" Фото: Предоставлено

Сотрудник воронежского Центра охраны животных «Наша природа» 2 марта стал очевидцем поджога сухой травы и камыша на берегу реки в поселке Новая Усмань. Люди в оранжевых куртках (вероятно, коммунальщики) организовали пал на улице Ленина.

- Первая реакция — позвонить в МЧС. Однако спасатели заявили, что сейчас в целях профилактики проводят такие палы и это нормально, - рассказала «КП» руководитель Центра Елена Шерстяных.

И это всего через два дня после объявления департаментом экологии и природных ресурсов областной экологической акции по борьбе с палами травы.

Общественники поспешили сообщить о ЧП в департамент, однако там заявителя направили в отдел государственного охотничьего надзора, где сказали, что инспектор находится в другом районе и приедет только к ночи.

Тем временем по берегу водоёма в Новой Усмани образовалось большое чёрное пятно. А это значит, что нарушен плодородный слой почвы, погибла часть растительного покрова, и множество живности лишилось дома и укрытия. А в случае поджога травы в более позднее время, такие действия вызовут гибель десятков животных и насекомых.

- А ведь можно просто косить траву, - говорят общественники. - Это более экологичная и безопасная альтернатива.

К вечеру департамент экологии и природных ресурсов официально сообщил о принятых мерах: на место ЧП выехал сотрудник ведомства и провел профилактическую беседу с коммунальщиками о вреде пала травы.

- Также направлена информация для принятия мер реагирования в администрацию Новоусманского района и региональное управление МЧС, - добавили в департаменте.