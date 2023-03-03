Воронежские врачи спасли ребенку кисть, застрявшую в мясорубке

Фото департамента здравоохранения Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Врачи областной детской клинической больнице №2 спасли руку трехлетнему воронежскому малышу. Его кисть застряла в мясорубке. Благодаря своевременной помощи медиков, руку удалось сохранить. Об уникальной операции рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Там пояснили, что ребенок засунул руку в электрическую мясорубку. С ее частью он был доставлен в травматологическое отделение облбольницы. Маленькому пациенту сделали рентген и обезболивание, после чего отправили в операционную. Там медики кусачками разломили железный корпус мясорубки и освободили руку.

Борьба за кисть малыша длилась несколько часов. Травматологи кропотливо «собирали» переломы и сшивали ткани. Операция завершилась успешно, после чего пострадавшему предстояло еще консервативное лечение, включающее в себя антибактериальную, антитромботическую, физиотерапевтическую и инфузионную терапию.

– Самое страшное уже позади. Косметического дефекта на руке не осталось и двигательную активность пальцев нам удалось сохранить, рассказал проводивший операцию травматолог Дмитрий Казаков.

Теперь ребенку предстоит длительный курс реабилитации, но это уже лишь вопрос времени.