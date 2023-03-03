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НовостиОбщество3 марта 2023 14:45

В Воронеже роддом №2 присоединили к больнице «Электроника»

Профиль деятельности учреждения не изменится
Евгения ФРОЛОВА

Воронежскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №10 («Электроника») реорганизовали. К ней присоедини родильный дом №2, который находится на улице Ленинградской. На портале регионального правительства было опубликовано соответствующее постановление. Оно появилось 2 марта.

При этом объединение медучреждений произойдет с сохранением основных целей их деятельности.

Реорганизацию проведут поэтапно. Она займет 110 дней с момента принятия документа. А штатная численность учреждения составит почти 2,5 тысяч единиц.