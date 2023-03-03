В Воронеже организация выдавала «липовые» свидетельства об образовании

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Прокуратура Левобережного района подала иск в суд о признании недействительными свидетельств об образовании по рабочим специальностям, выданные воронежской организацией «Проф-Аттестат». Поскольку деятельность людей с липовыми удостоверениями может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 3 марта.

Ранее директор организации был признана виновным в коммерческом подкупе (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Установлено, что он незаконно получил деньги за выдачу свидетельств и удостоверений по строительным специальностям воронежцам, хотя фактически обучение не проводилось и экзамены они не сдавали.

Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права заниматься организационно-распорядительной, управленческой, административно-хозяйственной деятельностью в области образования на 3 года.