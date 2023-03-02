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НовостиОбщество2 марта 2023 10:42

В Воронежской области социальные пенсии могут повысить на 3,3 процента

В Министерстве труда и социальной защиты собираются провести внеплановую индексацию
Олег КУЗНЕЦОВ
Кошелек беднейших пенсионеров, учитывая постоянно растущие коммунальные платежи, возможную новую индексацию практически не почувствует.

Кошелек беднейших пенсионеров, учитывая постоянно растущие коммунальные платежи, возможную новую индексацию практически не почувствует.

Фото: из архива «КП»

С 1 апреля 2023 года могут повысит социальную пенсию на 3,3 процента. Напомним, это государственная выплата для тех пожилых людей, у которых нет подтвержденного стажа для назначения обычной трудовой пенсии. Она также полагается инвалидам, детям, потерявшим кормильца или сиротам, родители которых неизвестны.

Ранее социальные пенсии уже повышали на 10 процентов с 1 июня 2022 года из-за высокой инфляции. Таким образом, за год они могут вырасти на 13,3%.

Если решение об индексации одобрят в ходе общественного обсуждения, для повышения пенсий не нужно будет подавать заявления. Индексацию проведут автоматически.

А тем временем в марте и апреле жильцов воронежских домов обяжут платить перерасчет за общедомовые услуги. В результате людям, имеющим квартиры в многоэтажках, могут прийти в квитанциях просто астрономические суммы.