В Воронежской области социальные пенсии могут повысить на 3,3 процента

Кошелек беднейших пенсионеров, учитывая постоянно растущие коммунальные платежи, возможную новую индексацию практически не почувствует. Фото: из архива «КП»

С 1 апреля 2023 года могут повысит социальную пенсию на 3,3 процента. Напомним, это государственная выплата для тех пожилых людей, у которых нет подтвержденного стажа для назначения обычной трудовой пенсии. Она также полагается инвалидам, детям, потерявшим кормильца или сиротам, родители которых неизвестны.

Ранее социальные пенсии уже повышали на 10 процентов с 1 июня 2022 года из-за высокой инфляции. Таким образом, за год они могут вырасти на 13,3%.

Если решение об индексации одобрят в ходе общественного обсуждения, для повышения пенсий не нужно будет подавать заявления. Индексацию проведут автоматически.

А тем временем в марте и апреле жильцов воронежских домов обяжут платить перерасчет за общедомовые услуги. В результате людям, имеющим квартиры в многоэтажках, могут прийти в квитанциях просто астрономические суммы.