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НовостиОбщество2 марта 2023 8:26

Воронежский Следком проверит информацию о ненадлежащем состоянии парка «Крымская горка» в Новохоперске

По итогам будут приняты процессуальные решения
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Представители «Общероссийского народного фронта» сообщили в региональное управление следственного комитета о ненадлежащем состоянии парка «Крымская горка» в Новохоперске. На его строительство было выделено более 50 миллионов рублей. Кроме того в районе церкви на улице Ватутина в Анне отсутствуют канализационные люки. Они прикрыты деревянными щитами, что не соответствует требованиям безопасности.

В результате Следком РФ по Воронежской области организовал проверки, после которых будут приняты процессуальные решения.