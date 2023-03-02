Воронежский Следком проверит информацию о ненадлежащем состоянии парка «Крымская горка» в Новохоперске

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Представители «Общероссийского народного фронта» сообщили в региональное управление следственного комитета о ненадлежащем состоянии парка «Крымская горка» в Новохоперске. На его строительство было выделено более 50 миллионов рублей. Кроме того в районе церкви на улице Ватутина в Анне отсутствуют канализационные люки. Они прикрыты деревянными щитами, что не соответствует требованиям безопасности.

В результате Следком РФ по Воронежской области организовал проверки, после которых будут приняты процессуальные решения.