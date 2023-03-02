За неделю из воронежской канализации достали 3,5 кубометров всякого хлама

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За одну только неделю из канализационных сетей Воронежа достали 3,5 кубометров всякого мусора. Это 250 засоров! Такие цифры назвали в пресс-службе РВК-Воронеж.

Чаще всего, по данным водоканала, мусорные пробки образуются в многоквартирных домах в Советском, Левобережном и Центральном районах города. Там чаще всего работают аварийные бригады.

Состав засоров не меняется. Это в основном бытовой мусор, который нерадивые жильцы спускают в унитаз, вместо того, чтоб выбросить в ведро.

- Так, жильцы одного из домов на ул. 9 Января пожаловались на засор сетей во дворе. Ремонтная бригада оперативно прибыла на место и извлекла из колодца склеенную жиром ветошь и влажные салфетки, которые нарушили работу линии водоотведения, создав в трубе мерзкую пробку, - сообщили в пресс-службе РВК-Воронеж.

Есть у засоров и периодичность. Чаще всего они возникают в предпраздничные и праздничные дни, когда в канализацию попадает много пищевых отходов, остатков фруктов и овощей. Регулярно в сети оказываются памперсы, тряпки и строительный мусор.