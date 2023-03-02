Воронежцам объяснили причины пересмотра программы капремонта домов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В департаменте ЖКХ и энергетики дали разъяснения по вопросу пересмотра программы капитального ремонта многоквартирных домов в Воронежской области на 2023 – 2052 годы. Чиновники назвали предыдущую программу экономически не обоснованной и требующей обновления.

По словам директора Фонда капремонта, Олега Теплякова, для выполнения двухлетнего плана потребовалось бы около 45 млрд рублей, при том, что реально собрать можно было бы лишь около 8 миллиардов. Чтобы осилить этот план, пришлось бы в разы увеличить взнос жильцов по строке «капремонт». Однако Фонд поставил перед собой задачу не повышать тариф более чем на 4% в год.

Новая версия программы, по мнению чиновников, позволит выполнить самые необходимые работы в наиболее нуждающихся домах. Прежде всего это будет ремонт крыш и замена лифтов.

В итоге в программу вошли 9092 дома области. Однако в ФКР и департаменте говорят, что планы будут регулярно корректироваться в зависимости от изменения ситуации. Часть домов по обращению граждан могут подвинуть вперед, если люди смогут доказать необходимость срочного проведения работ.

В этом случае для капремонта привлекут сэкономленные в ходе торгов деньги, а также субсидии из федерального и регионального бюджетов, и средства неустоек с недобросовестных подрядчиков и плательщиков.