Половина опрошенных воронежцев не берет деньги в долг

Фото: Анна Гребенкина Фото: из архива «КП»

49% воронежцев заявили, что не берут деньги в долг. Об этом сообщает издание De Facto со ссылкой на аналитиков. Что же касается второй половины, то 24% опрошенных пользуются кредитами, 14% - одалживают у родственников, 10% респондентов - у друзей, 2% - у коллег и 1% - у начальника.

Также опрос показал, что 23% воронежцев дают деньги в долг родственникам, 21% - друзьям, 5% - коллегам в тяжелой финансовой ситуации. 43% - вовсе не одалживают средства.

Ранее сайт vrn.kp.ru сообщал, что Воронежстат посчитал среднюю ежемесячную номинальную зарплату на предприятиях и организациях по итогам 2022 года. Она составила 46 061 рубль. Показатель по сравнению с 2021-м годом вырос на 12,5%. Тогда номинальная заработная плата составляла 40 875 рублей. Однако реальный размер жалования воронежцев с учетом текущей инфляции за прошедший год снизился на 1,5%.