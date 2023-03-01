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НовостиПроисшествия1 марта 2023 14:16

Жительница Воронежской области погибла при пожаре в частном доме

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с печным отоплением
Евгения ФРОЛОВА
Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

Сегодня, 1 марта, в районном поселке Панино во время пожара в частном доме погибла 66-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о возгорании на улице Космонавтов поступило в 12:38. На место выезжали два отделения ПСЧ-49 и одно отделение ВПК. В доме площадью 32 кв. м полностью выгорела одна из комнат. Огонь удалось потушить в 12:49.

– Вероятная причина нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - пояснили в МЧС.