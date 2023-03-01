Под Воронежем аферист «развел» таксиста на 39 тысяч рублей

Мошенники нашли способ отъема денег и при вызове такси. Фото: Андрей АБРАМОВ

За помощью к новоусманским полицейским обратился 63-летний местный житель. Мужчина сообщил, что работает таксистом. Он получил заявку на поездку через специальное приложение от клиента, представившегося работником одного из воронежских отелей. Тот заявил, что хочет вызвать такси для постояльца, который хочет доехать до вокзала.

Для оплаты проезда «администратор» потребовал не только номер карты таксиста, но и другие ее реквизиты, в частности коды доступа, которые приходили в смс-сообщениях. Водитель послушно все продиктовал. Через пару минут с его карты исчезли 39 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Преступника разыскивают. Всего 28 февраля в Воронежской области было 17 сообщений о похожих преступлениях, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, нанесенный доверчивым людям, составил более пяти миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские напоминают, что для получения перевода денег достаточно сообщить только номер карты. Если Вас просят сообщить другие данные, указанные на карте, либо коды из смс-сообщений – это мошенники! Нужно сразу прервать разговор и обратиться в банк и правоохранительные органы.