В Воронеже автоинспекторы спасли водителя, у которого случился приступ эпилепсии

Помощь полицейских оказалась очень своевременной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Днем во вторник, 28 февраля, в Воронеже двое автоинспекторов, старшие лейтенанты Сергей Литовченко и Роман Компанейцев, патрулировавшие улицу Кольцовскую, у дома № 45 заметили стоявшую на разделительной полосе «Ладу Ларгус». Они подошли поближе и увидели за рулем мужчины с явными признаками эпилептического приступа.

Полицейские вызвали скорую. При этом не сидели сложа руки, ее дожидаясь, а использовали медицинскую укладку, находящуюся в патрульном автомобиле, и оказали мужчине первую помощь. Они смогли купировать приступ и не допустить асфиксии.

Прибывшая скорая отвезла 67-летнего жителя Рамонского района в больницу. Сейчас жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает. Медработники отметили, что, если бы не грамотные действия полицейских, все могло закончиться значительно хуже.