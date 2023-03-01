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НовостиОбщество1 марта 2023 9:10

В Воронеже автоинспекторы спасли водителя, у которого случился приступ эпилепсии

Они не только вызвали скорую, но и оказали первую помощь
Юрий КОЗЛОВ
Помощь полицейских оказалась очень своевременной.

Помощь полицейских оказалась очень своевременной.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Днем во вторник, 28 февраля, в Воронеже двое автоинспекторов, старшие лейтенанты Сергей Литовченко и Роман Компанейцев, патрулировавшие улицу Кольцовскую, у дома № 45 заметили стоявшую на разделительной полосе «Ладу Ларгус». Они подошли поближе и увидели за рулем мужчины с явными признаками эпилептического приступа.

Полицейские вызвали скорую. При этом не сидели сложа руки, ее дожидаясь, а использовали медицинскую укладку, находящуюся в патрульном автомобиле, и оказали мужчине первую помощь. Они смогли купировать приступ и не допустить асфиксии.

Прибывшая скорая отвезла 67-летнего жителя Рамонского района в больницу. Сейчас жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает. Медработники отметили, что, если бы не грамотные действия полицейских, все могло закончиться значительно хуже.