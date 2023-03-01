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НовостиПроисшествия1 марта 2023 5:54

В центре Воронежа загорелась иномарка

Пожарные быстро потушили огонь. Пламя успело повредить мотор
Юрий КОЗЛОВ
В «Дэу-Нексия» огонь повредил только моторный отсек.

В «Дэу-Нексия» огонь повредил только моторный отсек.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Жители тихого центра Воронежа вечером во вторник, 28 февраля, увидели скопление пожарных возле дома № 17 на улице Вайцеховского. Это одна из маленьких улочек недалеко от спуска на Степана Разина, где идет широкая дорога к водохранилищу. Оказалось, что горит стоящая на улице «Дэу-Нексия».

В региональном ГУ МЧС рассказали, что звонок о пожаре поступил 28 февраля в 16.33. Как это всегда бывает при таком возгорании, на него выехала одна машина с четырьмя специалистами спасательного ведомства. Уже в 16.40 иномарку потушили. Огонь успел повредить моторный отсек, но в принципе «Дэу» вполне можно отремонтировать. На пожаре никто не пострадал.