Воронежца за разбойное нападение на ювелирный магазин отправили в колонию на 9 лет

Ранее мужчина уже был осужден за разбойное нападение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 28 февраля Россошанский районный суд признал виновным по п. «б» ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере) 48-летнего местного жителя А. Об этом информирует телеграм-канала прокуратуры Воронежской области.

Суд установил, что в сентябре 2022 года А. зашел в один из ювелирных магазинов Россоши с предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник предварительно выяснил, что в торговом зале отсутствует охрана и видеонаблюдение. Пройдя за прилавок и угрожая продавцам, он потребовал передать ему все ювелирные украшения, которые имелись в магазине. Работники магазина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передали грабителю драгоценности на сумму более 2,3 млн рублей. А. с места преступления скрылся. Через несколько часов полицейские задержали мужчину в Семилукском районе.

Учитывая, что ранее мужчина был осужден за аналогичное преступление, ему назначили наказание в виде девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, А., у которого еще есть время на апелляцию, должен компенсировать ущерб перед владельцем магазина.