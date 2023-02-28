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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 7:24

Под Воронежем SsangYong Kyron и КамАЗ оказались в кювете после столкновения

ДТП произошло в Новоусманском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Полицейские устанавливают причины аварии в Новоусманском районе, в результате которой два автомобиля оказались в кювете.

27 февраля около 7.35 на 12-м километре автодороги «М-4 «Дон» - 1 отделение СВХ «Масловский» столкнулись SsangYong Kyron под управлением 47-летнего водителя и КамАЗ, которым управлял 34-летний шофер.

Оба транспортных средства оказались в кювете, а водители - в больнице с травмами.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 108 ДТП, в них пострадали девять человек.