В Воронежской области 333 гектара земли с ценными деревьями незаконно продали частным лицам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области по суду вернули участок госсобственности из незаконного владения частников. Речь идет о 333 гектарах питомника в Семилукском районе, который в результате незаконных последовательных действий вывели из государственной в частную собственность. Затем разделили на 27 самостоятельных «кусков» и продали частникам.

На площади более 105 гектаров растут деревья, которые представляют особую ценность – они являются результатами научно-исследовательских работ, на ряд из которых оформлены патенты. Более 360 видов деревьев собраны со всех районов Советского Союза - Закарпатья, Крыма, Кавказа и Закавказья, Дальнего Востока, Камчатки и Средней Азии, а деревья карельской березы, созданные в лесопитомнике, занесены в Красную Книгу Карелии.

- Стоимость древесины в случае вырубки из семи научных объектов площадью почти 14 гектаров составляет более 26 млн рублей, тогда как спорный земельный участок приобретен у администрации за 163 тысячи рублей. Выявлена аффилированность между юридическими лицами, которые непосредственно участвовали в действиях по переводу права государственной собственности в частную. Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил исковое заявление прокуратуры области о признании недействительным договора купли-продажи этого земельного участка, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Решением суда участок возвращен в федеральную собственность.