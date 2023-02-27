Воронежцы пожаловались главе ГЖИ на аварийный трубопровод и протекающую крышу

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

27 февраля руководитель государственной жилищной инспекции Воронежской области Дмитрий Соломаха провел прием граждан в общественной приемной губернатора, расположенной в управе Ленинского района. На встрече с жителями также присутствовали представители прокуратуры района, профильных управлений городской администрации, управы района, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и руководитель общественной приемной Зинаида Полонец.

В этот день о своих проблемах главе ГЖИ рассказала Нина Александровна, которая живет в многоквартирном доме по улице Красноармейская. Женщина рассказала, что транзитный трубопровод горячего водо- и теплоснабжения, проходящий по подвальному помещению дома, находится в аварийном состоянии. Руководитель инспекции поручил включить в план на 2023 год замену аварийного участка.

Другая посетительница, Надежда Леонидовна, сообщила Дмитрию Соломахе о протекающей кровле дома по улице Куцыгина. А собственники квартир домов №12 и №15 по улице Краснознаменная просили решить проблему отсутствия рециркуляции горячего водоснабжения.

По всем затронутым вопросам на личном приеме даны поручения и разъяснения.

В общественной приемной отметили, что чаще всего к ним обращаются за помощью по вопросам жилищно-коммунальной и социальной сфер, а также благоустройства - установки и подключения новых светофоров на оживленных перекрестках, запрета торговли алкоголем в неустановленных местах. Есть и категория личных проблем – оказание содействия в восстановлении социальных выплат; срочном заключении брака с мобилизованным гражданином и другие.

В 2022 году рассмотрено в общественной приемной губернатора при управе Ленинского района рассмотрели 385 обращений. По 65% из них приняли положительное решение. В остальных посетителям случаях даны квалифицированные разъяснения.

К сожалению, не все вопросы можно решить положительно. Как правило, это случается при недостатке финансовых средств, либо отсутствии правовых оснований для решения вопроса.

Напомним, общественная приемная Губернатора Воронежской области в Ленинском районе расположена по адресу ул. 20-летия Октября, 115 и работает ежедневно, кроме выходных праздничных дней: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45. обращаться можно по телефону 206-91-10 с 9.00 до 16.00. Среда - неприёмный день.