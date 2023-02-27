Первая неделя марта принесет в Воронежскую область весеннюю погоду

В первую неделю марта снег начнет таять. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Весна в Воронежскую область придет практически строго в соответствии с календарем. Таков прогноз синоптиков. Северо-западный ветер в первых числах марта сменится на западный, который принесет с собой более теплую и сухую погоду.

Во вторник, 28 февраля, на севере Воронежской области ночью будет сухо. На всей остальной территории нашего региона возможен небольшой снег, который днем будет превращаться в дождь. Ночью температура будет колебаться от -1 до -6 градусов, днем от -3 до +2. В Воронеже обойдется без существенных осадков. Ночью столбик термометра будет колебаться от -4 до -6 градусов, днем от 0 до -2.

В среду, 1 марта, в районах области будет облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой снег, днем он порой будет превращаться в дождь. Порывы ветра могут достигать 13 м/с, а днем местами и 16 м/с. Ночью столбик термометра будет держаться в диапазоне от -2 до -7 градусов, днем от -3 до +2. В Воронеже ночью будет сухо, днем возможны небольшие осадки. Ночью столбик термометра будет колебаться от -4 до -6, днем от -1 до -3.

В четверг, 2 марта, в Воронежской области подует западный ветер, который принесет более теплые воздушные массы. В Воронеже при переменной облачности ночью будет -6 градусов, днем около ноля.

В пятницу, 3 марта, в столице Черноземья еще немного потеплеет, как и сутки назад, днем будет выглядывать солнце. Ночью синоптики обещают -3 градуса. Днем воздух прогреется до +1.