Воронежец пытался дать взятку тамбовскому инспектору ДПС

23 февраля в Жердевском районе Тамбовской области 22-летний воронежец пытался дать взятку полицейскому. Сотрудник ДПС во время патрулирования остановил его на дороге. Оказалось, парень не зарегистрированным автомобилем. Нарушителя пригласили в служебный автомобиль для составления протокола.

Далее, как пояснили в ГУ МВД по Тамбовской области, молодой человек, чтобы избежать наказания, попытался уговорить стража порядка за деньги не составлять протокол. Полицейский от взятки отказался и уведомил об этом руководство.

- Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Задержанный будет привлечен не только к административной ответственности, но и к уголовной - согласно статье 291.2 «Мелкое взяточничество». Виновному грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года, - пояснили в Управлении МВД.