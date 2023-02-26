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НовостиОбщество26 февраля 2023 11:30

В Воронеже почти все уличные катки закрыли из-за потепления

В Центральном парке он продолжает работать
Евгения ФРОЛОВА

По состоянию на воскресенье, 26 февраля, в Воронеже временно закрыли почти все уличные катки. Причиной послужило начавшееся потепление. Информацию о приостановке работы организаторы разместили в соцсетях.

Временно не функционируют катки в «Алых парусах», в Комсомольском сквере, на Центральной площади Новой Усмани. Ограничения будут действовать до момента, когда в Воронеж вернуться морозы.

Однако покататься и сейчас можно на площадках в Центральном парке (остановка «Динамо») и парке «Дельфин». Этим каткам не страшна плюсовая погода.