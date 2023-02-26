В 10-й санкционный список ЕС попал бывший зампред Воронежского облправительства

25 февраля Евросоюз опубликовал свой очередной санкционный список, уже по счету 10-й, в отношении россиян и отдельных секторов экономики нашей страны. Под ограничения ЕС на этот раз попал замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Кстати, ранее он возглавлял департамент региональной промышленной политики в Минпромторге, а до этого занимал должность зампредседателя правительства Воронежской области.

Известно их списка ЕС о причинах санкции в отношении чиновника. В нем говорится, что Беспрозванных «несет ответственность за действия министерства, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и он является физическим лицом, поддерживающим правительство Российской Федерации».

Еще Евросоюз ввел ограничения против некоторых воронежских предприятий, таких как ВАСО и ВЗПП. Всего в новый санкционный пакет попали 87 физических и 34 юридических лица.