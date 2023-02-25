В Воронеже 97 школ и детсадов лишились овощей и фруктов из-за недобросовестного поставщика

По вине недобросовестного поставщика дети остались без овощей и фруктов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже разразился скандал по поводу грубейшего нарушения условий контракта сотрудниками ООО «Восхождение». Согласно заключенному договору, фирма была обязана поставлять в школы и детсады овощи и фрукты (яблоки и лимоны). За это ей заплатили более 12 миллионов рублей.

Однако свои обязательства работники ООО «Восхождение» не выполняли. Товары они поставляли к указанным срокам не в полном объеме. Наконец, терпение у директоров школ и детсадов лопнуло. И они направили претензии к фирме в региональную антимонопольную службу с просьбой включить ее в реестр недобросовестных поставщиков.

В УФАС рассмотрели обращение руководителей образовательных учреждений. И приняли решение включить ООО «Восхождение», а также его учредителя и директора, в реестр недобросовестных поставщиков на два года.