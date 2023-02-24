Под Воронежем двое браконьеров заплатят за убийство двух косуль 240 000 рублей

Грибановский райсуд взыскал 240 000 рублей ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, с двоих браконьеров.

По данным департамента экологии Воронежской области, в ноябре 2021 года сотрудники охотнадзора обнаружили, что двое местных жителей на территории охотничьих угодьев, не имея разрешения, подстрелили двух самцов европейской косули.

- Нарушители были привлечены к административной ответственности за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения. После чего департаментом были направлены иски о возмещении вреда, причиненного незаконной добычей охотничьих ресурсов, - сообщили в ведомстве.