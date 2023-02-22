Воронежские полицейские помогли попавшему в беду автолюбителю доехать до заправки

Лейтенант полиции Игорь Захаров и младший лейтенант полиции Евгений Просветов. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

В ночное время лейтенант полиции Игорь Захаров и младший лейтенант полиции Евгений Просветов патрулировали улицы Лисок во время снегопада. На проспекте Ленина стражи порядка обратили внимание на «ВАЗ-2111», стоявший на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Дело в том, что в бензобаке закончился бензин. Ситуация осложнялась тем, что в ночное время попутный транспорт проезжает редко, и мужчина уже около часа безуспешно пытался хоть кого-то остановить. При помощи буксировочного троса инспекторы ДПС дотащили автолюбителя до ближайшей автозаправочной станции, после чего водитель поблагодарил полицейских и продолжил свой путь. А на следующий день мужчина поблагодарил полицейских в одном из городских пабликов.