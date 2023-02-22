В райцентре Воронежской области построят очистные сооружения за 100 миллионов рублей

В Ольховатке планируют сделать современные очистные сооружения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Ольховатки ищут подрядчика для строительства биологических очистных сооружений. На эти работы планируют выделить 100,8 миллионов рублей, сообщают на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет построить водоочистные и насосные станции, станции очистки сточных вод, оросительные системы. После введения новой системы в строй мощность предприятия составит 200 кубометров в сутки.

Заявки на аукцион принимают до 9 марта. Подрядчика планируют определить 14 марта. После заключения контракта ему предстоит интенсивно поработать – очистные сооружения нужно сдать до 11 апреля 2024 года.