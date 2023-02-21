Воронежские автоинспекторы помогли замерзшему на дороге водителю «Рено»

Стражи порядка помогли установить колесо, для того, чтобы автолюбитель смог продолжить движение. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

В вечернее время в Семилукском районе лейтенанты полиции Илья Праслов и Владимир Подкопаев увидели на 202 км автодороги Р-298 «Курск - Воронеж» стоящий на обочине автомобиль «Рено Логан» с включенной аварийной сигнализацией. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

25-летний житель Воронежа рассказал, что во время движения прокололось колесо. При этом у него не оказалось ни запаски, ни соответствующих инструментов. Кроме того, воронежец продолжительное время безрезультатно пытался остановить проезжающие машины и сильно замерз.

Сотрудники Госавотинспекции отвезли поврежденное колесо на шиномонтаж. После исправления неисправности водителя обратно привезли к машине. Стражи порядка помогли установить колесо, для того, чтобы автолюбитель смог продолжить движение. Мужчина поблагодарил автоинспекторов за помощь.