В Воронежской области нашли пропавшего 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Поиски ветерана войны завершились благополучно. Фото: из архива «КП»

Утром во вторник, 21 февраля, вышел из дома в микрорайоне Масловка и не вернулся 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Харитон Кондусов. Об этом сообщили в местной соцсети, а потом ориентировка на поиски пожилого человека появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт». Отмечали, что Харитон Радионович в силу возраста практически не ориентируется в пространстве и может заблудиться и замерзнуть.

К счастью, вскоре появилась информация, что ветерана нашли. Оказалось, что он успел доехать до Анны, и там его заметили. Скоро пожилой мужчина вернется домой.