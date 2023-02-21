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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 14:25

В Воронежской области нашли пропавшего 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Пожилой мужчина успел доехать от Масловки до Анны
Олег КУЗНЕЦОВ
Поиски ветерана войны завершились благополучно.

Поиски ветерана войны завершились благополучно.

Фото: из архива «КП»

Утром во вторник, 21 февраля, вышел из дома в микрорайоне Масловка и не вернулся 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Харитон Кондусов. Об этом сообщили в местной соцсети, а потом ориентировка на поиски пожилого человека появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт». Отмечали, что Харитон Радионович в силу возраста практически не ориентируется в пространстве и может заблудиться и замерзнуть.

К счастью, вскоре появилась информация, что ветерана нашли. Оказалось, что он успел доехать до Анны, и там его заметили. Скоро пожилой мужчина вернется домой.