Экологи начали подготовку к возможному половодью в Воронежской области

Фото департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

В Воронежской области профильные структуры начали подготовку к весеннему прохождению половодья и паводков. В регионе обследуют гидротехнические сооружения. В мероприятиях участвуют и экологи региона. Об это 21 февраля рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии.

Проверки проводятся совместно с уполномоченными федеральными и муниципальными органами власти. Обследуются гидротехнические сооружения, которые несут угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. Профильные специалисты контролируют уровень воды в водоемах и исправности механизмов, предназначенных для сброса излишних объемов воды.

В данный момент на территории региона проверено 5 ГТС из 16 запланированных.

- По итогам комиссией будут даны рекомендации о принятии мер, снижающих риск возникновения аварий на указанных ГТС, - пояснили в ведомстве.