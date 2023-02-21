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НовостиОбщество21 февраля 2023 9:24

Коронавирусом в Воронежской области за сутки заболели 367 жителей

По счастью, никто не умер
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Коронавирус в Воронежской области уже третью неделю идет в рост. Об этом свидетельствуют данные суточной заболеваемости, предоставленные федеральным оперштабом 21 февраля.

Заразились ковидом за этот промежуток времени еще 367 жителей области. Из них госпитализация в красную зону потребовалась 31 пациенту. Всего же за время пандемии врачи фиксировали уже 471 500 случаев ковида.

По счастью, за сутки никто не умер. В то же время выписали из стационаров и амбулаторного лечения 352 пациентов.