В Воронежской области за 508 миллионов рублей продают с молотка Грибановский машиностроительный завод

Еще пять лет назад завод нормально работал. Фото: с портала правительства Воронежской области.

ООО «Грибановский машиностроительный завод», расположенный в Грибановке по адресу: ул. Машзаводская, д. 11, пойдет с молотка в ближайшие дни. Об этом стало известно из сообщения, размещенного на площадке «Альфалот» в интернете.

Начальная цена завода – 508 миллионов рублей. Среди продаваемых активов 17 объектов недвижимости. Заявки на торги принимают с 1 марта, их итоги подведут 3 марта.

На Грибановском машиностроительном заводе до недавнего времени производили теплообменные устройства, оборудование для холодильников и кондиционирования воздуха, фильтрации и очистки газов. Завод входил в кластер производителей нефтегазового оборудования Воронежской области. Финансовые трудности у предприятия начались в апреле 2019 года, и они в итоге так и не были разрешены.

В свете нынешней политики импортозамещения потеря любого производства, по идее, должна восприниматься как ЧП. Остается надежда на то, что новый владелец сумеет возродить предприятие, а не уничтожит завод окончательно.