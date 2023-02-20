Погибшего в зоне СВО жителя Воронежской области наградили Орденом Мужества

фото администрации Эртильского района

20 февраля в Эртильском районе награда нашла героя – посмертно. Глава райадминистрации Иван Лесников вручил Орден Мужества семье Сергея Лесных. Он погиб в ходе проведения специальной военной операции 12 ноября 2022-го.

Как отметил глава района, выразивший соболезнование близким рядового, он проявил отвагу и самоотверженность при выполнении боевой задачи. Медаль получили родители Сергея Татьяна Александровна и Виктор Васильевич, а также супруга героя Людмила.

Сергею Лесных было 44 года, до мобилизации он работал водителем автобуса в Эртильской школе №1.

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