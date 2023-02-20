Подозреваемого в убийстве жительницы Воронежской области заключили под стражу

Тело нашли в поле. Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Суд заключил под стражу жителя Богучарского района, которого подозревают в убийстве сожительницы. Тело 36-летней женщины со следами насильственной смерти обнаружили ранним утром 12 февраля этого года на участке, неподалеку от дома 28 по улице Кирова села Липчанка Богучарского района.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в его совершении вскоре задержали 31-летнего сожителя погибшей. В отделе полиции ранее судимый за избиение супруги мужчина дал признательные показания.

- По предварительным данным, 11 февраля 2023 года в одном из домовладений села Липчанка сожители отмечали день рождения своего знакомого. Во время застолья потерпевшая заметила, что ее возлюбленный оказывал знаки внимания другой женщине, - рассказали в пресс-службе воронежского СУСКа.

Это послужило поводом для ссоры, которая разгорелась по дороге сожителей домой. Пьяному мужчине не понравились претензии, и он ударил свою подругу по голове рукой. Женщина упала на землю, а сожитель продолжил бить ее ногами по голове и туловищу. Затем, бросив, бесчувственное тело на дороге, он отправился домой спать. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ближайшее время следователи предъявят подозреваемому обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.