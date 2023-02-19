В центре города воронежцы устроили дикие танцы на крыше автомобиля

В центре города рядом с популярным баром двое молодых людей устроили дикие танцы. Импровизированной танцплощадкой послужила крыша припаркованного авто. Безумные «па» снимали на видео. А затем ролик 19 февраля появился в соцсетях.

Судя по кадрам, один молодой человек взобрался на крышу автомобиля Lada и начал танцевать. Другой какое-то время топтался на земле. «Солист» пытался его подтянуть наверх, но безуспешно.

Принадлежит ли эта легковушка кому-то из героев ролика, пока не ясно. Но, вероятнее всего, эта выходка привлечет внимание правоохранителей.

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