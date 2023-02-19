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НовостиОбщество19 февраля 2023 9:40

К 19 февраля в Воронежской области коронавирус обнаружили еще у 364 человек

29 человек госпитализированы в «красную» зону
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

За последние сутки еще 364 жителя Воронежской области получили положительны коронавирус. Заболеваемость ковидом с начала 2023 года выросла практически в два раза. Свежими данными поделился федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 19 февраля.

В «красную» зону больниц попали еще 29 человек, у которых ковид протекает в сложной форме. При этом за те же 24 часа выписали из стационаров и амбулаторного лечения 109 пациентов.

Скончалось за сутки 36 человек.