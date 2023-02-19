К 19 февраля в Воронежской области коронавирус обнаружили еще у 364 человек

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

За последние сутки еще 364 жителя Воронежской области получили положительны коронавирус. Заболеваемость ковидом с начала 2023 года выросла практически в два раза. Свежими данными поделился федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 19 февраля.

В «красную» зону больниц попали еще 29 человек, у которых ковид протекает в сложной форме. При этом за те же 24 часа выписали из стационаров и амбулаторного лечения 109 пациентов.

Скончалось за сутки 36 человек.