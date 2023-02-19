В Воронеже ночью иномарка влетела в столб: пострадал 6-летний ребенок

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла сегодня, 19 февраля, в 0.40 В Воронеже на улице Пешестрелецкая. «Шевроле Ланос» влетела в столб. Пострадали четыре человека, в том числе 6-летний ребенок. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 33-летний водитель не учел метеоусловия, из-за чего не справился с управлением. Возле дома № 98А он въехал в опору освещения.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров: 6-летний ребенок, 29-летняя местная жительница, 58-летние мужчина и женщина из Бутурлиновского района. По скорой они попали в больницу.

При этом, как уточнили в полиции, водитель от медосвидетельствования отказался. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.