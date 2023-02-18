В Воронежской области создадут новый центр по производству мотогондол для российских самолетов

Представители авиационной отрасли заявили о необходимости расширения производства мотогондол на новой площадке. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В пятницу, 17 февраля, губернатор Александр Гусев провел совещание с участием управляющего директора ПАО «Ил» Даниилом Бренерманом и директора ВАСО Станиславом Гретченко. На ней обсудили перспективы развития воронежского авиазавода и проект центра по производству мотогондол.

Даниил Бренерман заявил, что по производству широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров Ил-96-300 ВАСО имеет стабильную загрузку минимум до 2030 года. При этом перед руководителями завода стоит задача приступить к летным испытаниям модернизированного Ил-96-400М с удлиненным фюзеляжем.

Также на ВАСО наращивают производство комплектующих по программам МС-21, Ил-114-300, SSJ-NEW, Ил-76МД-90А. В связи с увеличением объемов производства нужно развитие созданного на базе ВАСО центра по производству мотогондол для отечественных самолетов с российскими авиационными двигателями. Уже сейчас на предприятии выпускают мотогондолы под отечественные двигатели ПС-90А, ПД-14, разворачивается производство для ПД-8.

На совещании запланировали размещение этого центра на отдельной площадке. Руководитель департамента экономического развития Данил Кустов сообщил, что уже подобрали земельный участок, подходящий под технические характеристики проекта.

Губернатор отметил, что этот проект является одним из приоритетных. Александр Гусев поручил проработать дорожную карту по его реализации, а также начинать оформлять все необходимые документы.

Справка «КП»

Мотогондола - это обтекаемый отсек, в котором на самолетах размещаются двигатели. Размещают ее обычно за пределами фюзеляжа. Мотогондола защищает двигатели от внешних воздействий и позволяет добиться спрямления воздушных потоков и их смешения на выходе.