Проект воронежского метробуса представят на заседании экспертного совета при Минтрансе России в марте

До реализации проекта метробуса пока еще далеко. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В пятницу, 17 февраля, перспективы проекта воронежского метробуса обсудили на совещании в правительстве Воронежской области. Его вел заместитель губернатора Артем Верховцев.

Система метробуса — способ организации движения обособленных скоростных автобусов и троллейбусов, движущихся в том числе и не на бензине, а на электричестве. Ранее заместитель руководителя управления транспорта в Воронеже Максим Захаров в своем телеграм-канале сообщил, что высока вероятность, что новый вид транспорта пустят по осевой линии Плехановской и Московского проспекта. Он оценил возможность принятия такого решения в 50%.

Впрочем, очевидно, что в любом случае скоростные автобусы и троллейбусы нуждаются в выделенной полосе, да еще и в закрытых остановках, оборудованных турникетами. А, значит, нужно разгрузить основную магистраль Воронежа для их запуска. Для этого логично дождаться окончания строительства дублера Московского проспекта. Его начнут в 2023 году, а завершить планируют в 2024-м. Стало быть, метробус вряд ли появится раньше 2025 года. Тем более, что удовольствие это дорогое. Власти считают, что в проект придется вложить около 27 миллиардов рублей.

Главным итогом совещания стало поручение Артема Верховцева подготовить материалы для представления проекта на заседании экспертного совета при Минтрансе России в марте 2023 года.