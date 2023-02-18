Воронежец «развел» трех человек по хитрой схеме с продажей шин

Если вы пострадали от действий этого человека, позвоните в полицию. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские Советского района задержали по подозрению в мошенничестве 26-летнего воронежца. В 2022 году мужчина разместил на нескольких сайтах объявления о продаже шин по ценам ниже рыночных. Первое время он работал на имя. При небольших заказах мужчина, действительно, фактически продавал шины себе в убыток. Довольные клиенты рассказывали об удачных покупках. Появились новые покупатели, заказывающие уже большие партии шин.

Тут-то аферист и развернулся. Получив солидные суммы, он переставал отвечать на звонки, менял номера мобильных операторов и удалял свои аккаунты на сайтах. За это время трое воронежцев в возрасте от 37 до 52 лет перечислили мошеннику на указанные им банковские реквизиты более 260 тысяч рублей.

- Мужчина признал свою вину, не исключено, что есть и другие люди, пострадавшие от его действий. Сейчас наши сотрудники решают вопрос об аресте афериста. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД.